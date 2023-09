22 neue Wohnungen in Absdorf können bezogen werden

Die Bau-, Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft (BWS) Kirchberg am Wagram errichtete in der Wiesenstraße 1 Stiege 3 eine weitere Wohnhausanlage in Niedrigenergiebauweise. Ausgestattet mit Tiefgarage, Wasser-Sohle Wärmepumpen und Photovoltaikanlage.

Die 22 neuen barrierefreien Wohnungen in einer Größe zwischen 68 und 86 Quadratmetern entstanden in 21 Monaten Bauzeit. Am Freitag fand die feierliche Schlüsselübergabe statt. Neben BWS-Geschäftsführer Hannes Kaiser wünschten auch Bürgermeister Franz Dam und Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger „viel Freude und gute Nachbarschaft in den neuen Wohnungen“.

Heinreichsberger betonte: „Eine Bruttomiete von ca. 7,70 Euro pro Quadratmeter ist ein verdammt guter Preis.“ Die Baukosten betrugen insgesamt rund 3,5 Mio Euro, 69 Prozent davon wurden durch eine Förderung der Landes NÖ abgedeckt.

Unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Absdorf lud die BWS nach dem Segen durch Pfarrvikar Adrian Boboruta zu einem gemütlichen Beisammensein.