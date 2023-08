Ein Baum für die Schnullerfee

In Zwentendorf gibt es neuerdings drei Schnullerbäume: Einen am Generationenspielplatz neben dem Donauhof, einen in Maria Ponsee in der Nähe der Tauschhütte der Dorfzeit und einen am Hügel in der Erpersdorfer Siedlung.

Was ist ein Schnullerbaum?

Die Idee des Schnullerbaums stammt ursprünglich aus Dänemark. Auf ausgewiesenen Bäumen öffentlicher Parkanlagen können Kleinkinder ihren Schnuller aufhängen, um sich so leichter von diesem zu lösen. Der Gedanke ist, dass das Kind die sonst eher problematische Trennung vom Schnuller mit einem positiven Erlebnis verbindet. Nach Möglichkeit sollten Kinder bis zum 24. Lebensmonat vom Schnuller entwöhnt werden, da das Lutschen unter anderem zu Zahn-, Kiefer- und Zungenfehlstellungen sowie daraus resultierenden Sprachfehlern führen könnte.

Nun hat auch Zwentendorf drei Schnullerbäume, eigentlich drei Schnullersträuche, nämlich einen Blumenhartriegel, der weiß blüht. Marianne Kerschbaumer stellte den Schnullerbaum und den entsprechenden Text dem zuständigen Gemeinderat Peter Weibold vor, der mit den Gemeindegärtnern begeistert diese Idee umsetzte. Vor jedem Strauch ist eine Tafel mit der Aufschrift für die Kleinen: „Auf diesen Strauch darfst du deinen Schnuller hängen, damit ihn die Schnullerfee im Vorbeifliegen abholt. Die Schnullerfee betreut alle Kinder dieser Welt. Darum kann es dauern, bis dein Schnuller fortfliegt. Mit etwas Glück wird dein Schnuller eine Blüte.“ Eine nette Idee für die Kleinsten Zwentendorfer.