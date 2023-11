Kirchberg erweitert Angebot

„Das Schnupperticket-Angebot in Kirchberg am Wagram feiert stolz sein einjähriges Jubiläum und geht dabei nicht nur in die Verlängerung, sondern auch in die Erweiterung! Die positive Resonanz der Nutzer hat zu dieser Entscheidung geführt, um die umweltfreundliche Mobilität in unserer Gemeinde weiter zu fördern und zu erleichtern“ sagt Bürgermeister Franz Aigner.

„Die Erweiterung des Angebots zielt darauf ab, die nachhaltige Verkehrsalternative noch besser in den Alltag der Bürgerinnen und Bürger zu integrieren. Durch die Verdoppelung der verfügbaren Schnuppertickets wird nicht nur Einzelpersonen, sondern auch größeren Personengruppen und Familien die Möglichkeit geboten, gemeinsam die Vorzüge des öffentlichen Nahverkehrs zu nutzen“ weiß Mobilitätsbeauftragter Stephan März. „Zudem freut mich auch, dass der VOR endlich auf die Einhaltung seiner eigenen Verträge mit den Gemeinden besteht, und der Weitergabe unter Entgelteinhebung einen Riegel vorgeschoben hat. Damit wird nun allen Bürgern der teilnehmenden Gemeinden einkommensdiskriminierungsfrei der Zugang zur Verwendung öffentlicher Verkehrsmittel ermöglicht.“

In Kirchberg haben im vergangenen Jahr haben bereits 101 registrierte Personen von den zahlreichen Gratisfahrten profitiert, insbesondere auf Strecken in die Bezirks- und Bundeshauptstadt. Besondere Annehmlichkeiten wie die Gratis-Hundemitnahme, der Samstag-Kinder-Mitfahrbonus und die Gratis-Fahrradmitnahme haben das Angebot zusätzlich attraktiv gemacht.

Und Stephan März weiter: „Die Marktgemeinde dankt sehr herzlich allen Nutzern für Ihre Mobilitätsentscheidung, dem VOR für das Angebot, sowie NÖ-Regional für die finanzielle Unterstützung - für ein erfolgreiches erstes Jahr Schnupperticket in Kirchberg am Wagram und freut sich auf viele weitere umweltfreundliche Fahrten im kommenden Jahr.“