Schöne Begegnungen Das war die Lange Nacht der Kirchen in Neuaigen

D as breitgefächerte Programm - Konzert in der Kirche und im Pfarrgarten, von Klassik bis Austro Pop, Bogenschießen, Kirchturm erkunden, selbstgebrautes Lange-Nacht-Bier und mehr- lockte viele Besucher an.

Die Pfarre Neuaigen lud unter dem Motto „Das Gute siegt“ zur Langen Nacht der Kirchen in den Pfarrhofgarten und in die Pfarrkirche. Am Programm stand Feines aus dem Weltladen, Erkunden der Kirche auf den Spuren der Geschichte mit Kirchturmführung, Bogenschießen für Jung und Alt, kreatives Gestalten von Kirchenfensterblumen, Kinderhilfe Rumänien, ein Projekt von Pfarrer Liviu Balascuti, selbstgebrautes Lange-Nacht-Bier, Süßes und Deftiges, ein Konzert in der Kirche in Kooperation mit der Musikschule Tulln, Live Musik im Pfarrhofgarten, O_M_Tschi, die Band der Pfarre Neuaigen, spielte Austro Pop und abschließend das Turmblasen mit Hornisten der Stadtkapelle Tulln. Die Pfarre Neuaigen dankt sehr herzlich allen Mitwirkenden, die dieses Fest zu einem unvergesslichen Ereignis gemacht haben, und den zahlreichen Gäste für ihren Besuch und die schönen Begegnungen. Impressionen/Fotos und weitere Details unter: https://www.erzdioezese-wien.at/neuaigen