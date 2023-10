41-Jähriger sorgte für Polizeieinsatz in Tullner Diskothek

Der Mann hatte während des Betriebs in dem Lokal mit einer Schreckschusspistole mehrmals in die Luft gefeuert, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten am Samstag an.

Laut Schwaigerlehner soll eine Person auch bedroht worden sein. Verletzt wurde niemand. Als die Polizei eintraf, hätten die meisten Gäste das Lokal bereits verlassen gehabt, die Angestellten seien noch anwesend gewesen. Die Schreckschusspistole ist sichergestellt und ein Waffenverbot gegen den 41-jährigen Österreicher ausgesprochen worden.