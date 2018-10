1986 wurde das Museum „Schubert und sein Freundeskreis“, welches sich im Schloss Atzenbrugg befindet, gegründet. In zehn Ausstellungsräumen betreut das Komitee zur Förderung der Schubert-Gedenkstätte Schloss Atzenbrugg das Museum, das 250 Objekte zeigt, die das Leben und Schaffen von Franz Schubert und seinen Freunden dokumentiert.

Künstlerische Leiterin der Schubertiaden ist Helena Dearing. Sie konnte für die letzte Schubertiade 2018 das Wiener Mozart-Trio gewinnen. Die Gruppe, bestehend aus Irina, Daniel und Diethard Aune, wurde 1991 gegründet und hat bereits in bedeutenden Konzertsälen Eruopas und Asiens gespielt. Seit 2012 leitet und organisiert das Wiener Mozart-Trio ein eigenes internationales Musik-Festival im Schloss Hunyadi an der südlichen Wiener Stadtgrenze . Mit mitreißender musikalischer Leidenschaft spielten sie Klaviertrios von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven und Franz Schubert. Präsident Felix Mayrhofer-Grünbühl führte im Anschluss die Gäste durchs Museum und gab Einblicke in Schubert´s Sommerfrische in Atzenbrugg.