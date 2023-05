A Cappella-Chor Tulln beging 40-jähriges Jubiläum in Atzenbrugg

Der A cappella Chor Tulln unter der Leitung von Gottfried Zawichowski feiert in diesem Jahr sein 40- jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gab es am Muttertag in der Pfarrkirche Heiligeneich im Rahmen der Schubertiaden Atzenbrugg ein stimmungsvolles Konzert mit Meisterwerken von Mozart, Haydn, Mendelssohn, Fauré und Schubert. Strahlend der Chorklang, perfekt ausgewogen und mit makelloser Diktion und Intonation.

Claudia Goebl mit ihrem glockenhellen Sopran, das Ariadnequartett und Johannes Zeinler am Orgelpositiv ergänzten und bereicherten das bewegende Konzerterlebnis.

