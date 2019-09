Die Schülerlotsen begleiten tagtäglich die Schüler über die Straße, und das ehrenamtlich. In Gelb gekleidet fallen sie auf und das ist gut so. Oft passiert es, dass Autofahrer trotz Zebrastreifen zu einem Überholmanöver ansetzen, oder nicht stehen bleiben. Um einen sicheren Schulweg zu gewährleisten, sind nun Freiwillige gefragt. Wer Interesse hat kann sich an den in der Infobox angegebenen Stellen melden.