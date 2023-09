HBLA Sitzenberg startet mit Elan ins neue Schuljahr

„Es ist viel los im Schloss“, antwortete die Direktorin Monika Schneier-Blesl, als die NÖN nachfragte, was es Neues in der HBLA für Landwirtschaft und Ernährung im Schloss Sitzenberg gebe.

So nahmen dieses Jahr 24 Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen aus Mittelschulen und Gymnasien aus ganz Niederösterreich an den Green Days teil, um Einblick in den Schulalltag hier zu gewinnen. Sie konnten ihr Wissen in der Küche, den Laboratorien, der Landwirtschaft und der Gärtnerei erweitern und mit den Schulhunden Jetta und Coco Bekanntschaft schließen.

Auf dem Programm standen abwechslungsreiche und interessante Workshops wie beispielsweise "Kreatives aus der Küche", das Herstellen von Lippenbalsam und einem Minitreibhaus sowie das Striegeln der Schulesel.

Foto: HBLA Sitzenberg

Besonders viel Spaß machte das Fußballspiel auf der Schlossterrassenwiese und das Morgenyoga im Festsaal. „Für die Jugendlichen ist es natürlich auch etwas ganz Besonderes, in einem Schloss zu übernachten“, meinte die Schulleiterin.

Zum gegenseitigen Kennenlernen der Schülerinnen und Schüler der ersten drei Klassen fand das erste Eselpatenschafts-Willkommensfest in der Lehr-Landwirtschaft und Gärtnerei statt.

Bei traumhaftem Wetter konnte die Direktorin viele Gäste, darunter die Eselpatinnen und Eselpaten des Elternvereins, des Vereins „Schloss macht Schule“ sowie der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik begrüßen.

Um die Frage zu beantworten, warum es in der Lehr-Landwirtschaft eine Eselfamilie gibt, präsentierte die Pädagogin Ilse Strasser Geschichte, Sinn und Zweck des Green Care Programmes an der Schule und stellte ihre Nachfolgerin Magdalena Scheuch vor, die die Gäste über Herkunft und richtige Haltung der Langohren informierte.

Magdalena Scheuch mit Schülerinnen, Gästen und Esel Foto: HBLA Sitzenberg, Christoph BLESL 3134 Nussdorf

Der Verein „Schloss macht Schule“, der Elternverein und die Schulküche arbeiteten bei dem Grillfest zusammen. „Die Stimmung bei Mensch und Tier war perfekt“, resümierte Schneier-Blesl.

Einladung zum „Tag des Denkmals“

Weiter geht es mit dem Tag des Denkmals am Sonntag, 24. September. Die Schule mit dem Internat erfüllt das Schloss Sitzenberg mit jugendlichem Leben und gilt daher in Bezug auf das diesjährige Thema „Denkmal [er:sie:wir] leben“ als Paradebeispiel. Es werden an diesem Tag drei 50-minutige Führungen angeboten: um 14 Uhr eine Kinderführung mit der Guten Fee Valentine und Schulhund Jetta sowie um 15 und 16 Uhr zu „HBLA Sitzenberg: Leben und Lernen im Schloss“.

Anmeldungen und Rückfragen unter: 02276/23 35 22 oder Website: https://www.hbla-sitzenberg.at

Anmeldeschluss für die Führungen ist am22. September um 13 Uhr.