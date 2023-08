Tullner HAK bekommt neue Aula und neuen Zweig

Bisher war der Eingangsbereich der HAK eher klein gehalten. Der Zubau, der über einen Saal (Aula) verfügt, soll ganz neue Möglichkeiten schaffen. Vor allem für Veranstaltungen und Präsentationen eignet sich eine Aula besonders gut. Man kann den neuen Saal aber auch abtrennen und so einen Seminarraum schaffen. Auch als Treffpunkt für Schülerinnen und Schüler eignet er sich bestens.

So sieht es auch Direktor Peter Eisenschenk: „Dieser Raum macht verschiedenste Ideen möglich. So bieten wir dem Orchester und auch dem Chor eine bessere Möglichkeit, Konzerte zu spielen. Der Eingangsbereich wird die Aufenthaltsqualität in der Schule auf jeden Fall erhöhen.“ Der Saal wird jedoch nicht nur der Schule dienen. So wird es auch immer wieder Vorträge für die Öffentlichkeit geben. Bei der Eröffnung des Raumes wird gleich von seiner Rolle als Ort für Vorträge Gebrauch gemacht, denn man erwartet Christian Helmenstein, Chefökonom der Industriellenvereinigung.

HAK digBiz erstmalig als neuer Zweig in Tulln

Mit HAK digBiz schafft die HAK Tulln einen neuen Zweig, der viele neue Möglichkeiten bietet. Gerade in Zeiten der Digitalisierung wird ein fundiertes Wissen im technischen Bereich immer wichtiger. Die HAK digBiz bietet sowohl eine Wirtschaftsausbildung in den Kernfächern der Handelsakademie, als auch eine Ausbildung in der digitalen Welt. So sind Themen, wie Social Meda, Software Entwicklung und Netzwerktechnik von genauso zentraler Bedeutung, wie eCommerce, eMarketing, Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, sowie Poltische Bildung und Recht. So wird bei den Schülerinnen und Schülern nicht nur das Interesse an Wirtschaft, sondern auch die Begeisterung für Technologie und Problemlösungskompetenz mit IT gefördert.

Die neue Ausbildungsschiene ist jetzt schon sehr nachgefragt, wie die Anmeldungszahlen zeigen. Die HAK Tulln verzeichnet rund 50 Anmeldungen mehr, als in den vorherigen Jahren. Es wird zum ersten Mal vier erste Klassen geben. Diese Steigerung in den Schülerzahlen ist zum Großteil auf den neuen Ausbildungsweg HAK digBiz zurückzuführen.