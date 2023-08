Schüler lernen in Tulln in der „Villa Donau“

Im Gymnasium Tulln freut man sich, eine konstant hohe Anzahl an Schülerinnen und Schülern zu halten. Somit ist auch klar, dass der Containerbau oder – wie er auch genannt wird - die „Villa Donau“ weiter bestehen bleibt. „Wir freuen uns, neue alternative Pflichtgegenstände für die 6. Klassen anbieten zu können, die fächerübergreifend und projektorientiert unterrichtet werden“, sagt Direktorin Irene Schlager. Im "Science Club", "Art Lab" oder in "Fit4Life" werden die spezifischen Interessen der Schülerinnen und Schüler gefördert.

Tierische Unterstützung für die Musikmittelschule

Über eine besondere Unterstützung für den schulischen Alltag dürfen sich die 355 Schülerinnen und Schüler der Musikmittelschule in Tulln freuen. Ein Schulhund, der eine diesbezügliche Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, wird heuer erstmals in den Unterricht miteingebunden. Weiters gab es an der Schule einige Sanierungsarbeiten, wie z. B. das Vordach. Diese werden aber erst im Laufe des Herbstes fertig sein.

Auch in der Marc Aurel NMS gibt es einige Neuerungen. So steht die Schule gerade in einem Modernisierungsprozess, in dem jede Klasse mit interaktiven Bildschirmen ausgestattet wird. Die neuen Bildschirme sollen die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften und den Kindern einfacher machen. „Vor allem für das Unterrichtsfach digitale Grundbildung stellen die neuen Bildschirme eine Erweiterung der Möglichkeiten dar, denn da lässt sich jedes Notebook schnell und einfach verbinden“, erklärt Direktor Benjamin Mayr.

Raum für Naturwissenschaften modernisiert

Des Weiteren konnte der Physiksaal saniert und modernisiert werden. Dieser stellt jetzt einen allgemeinen NAWI Raum dar, in dem alle naturwissenschaftlichen Fächer untergebracht sind. Vom Lehrermangel ist die NMS nicht betroffen, auch wenn man sich in manchen Fächern über Unterstützung freuen würde.

In der HLW/FSW/FSB Tulln konnten fünf neue Lehrkräfte angestellt werden, womit man den Personalbedarf gut abdecken kann. „Der Fokus des nächsten Schuljahres bleibt auf einer Weiterentwicklung der hohen Qualität unserer Ausbildung in den verschiedensten Bereichen. Schwerpunkte setzen wir auf 'Fördern und Fordern', 'Gesunde und nachhaltige Schule', sowie 'Kooperation im Team'“, berichtet Direktorin Margit Längauer.

Neue Schulleiterin in Großweikersdorf

Über eine neue Schulleitung darf sich die NMS Großweikersdorf und die VS Großweikersdorf mit Carina Kaserbacher-Würz freuen. Die neue Schulleiterin blickt positiv auf den Schulanfang: „Ich habe in beiden Schulen tolle Teams und denke, dass ich mich auf meine neue Rolle gut vorbereitet habe.“ Auch die ASO Tulln bekommt mit Peter Alexandra-Maria eine neue Schulleitung.