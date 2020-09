Das neue Schuljahr 2020/21 stellt Lehrer, Schüler und Eltern vor neue große Herausforderungen. Alle Vorgaben des Bundesministeriums werden vor Ort in den Schulen besprochen und der jeweiligen Situation angepasst. Viele neue Schulleiter in den Pflichtschulen machen sich mit den zurzeit außergewöhnlichen Gegebenheiten vertraut.

„Die neuen Schulleiter haben sich gut auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Die Übergabe wurde von ihren Vorgängern sehr gewissenhaft vorbereitet. Wir wünschen den ‚Neuen‘ viel Kraft, damit sie ihr großes Engagement auch in Taten umsetzen können“, zeigt sich Brigitte Schuckert, Leiterin der Bildungsregion 4 (Lilienfeld, St. Pölten-Land und -Stadt, Tulln) optimistisch.

„So unaufgeregt wie möglich und so sicher wie notwendig.“ Martha Hollergschwandtner über den außergewöhnlichen Schulstart

Die Vorgaben des Bundesministeriums werden vor Ort besprochen und in die Gesamtplanung eingebaut. Darüber hinaus wird in der Polytechnischen Schule (PTS) ein neuer Lehrplan eingeführt. Die anderen Schularten wollen vor allem die sprachlichen Defizite, die Schüler mit Migrationshintergrund in der Lockdownphase nicht beheben konnten, nun aktiv bearbeiten.

„Die Durchführung der Sommerschule hat hier einen guten Anfang gemacht. Die daraus entstandenen Erfahrungen werden uns auch pädagogisch den Einstieg erleichtern“, ist sich Brigitte Schuckert sicher.

Die Herausforderungen für diesen Schulstart sind groß.

Im Schuljahr 2020/21 werden in der Bildungsregion 4 insgesamt 21.039 Schüler in 1.174 Klassen die PTS, Volks-, Mittel- oder Sonderschule besuchen. Davon werden etwa 3.470 Schüler als „Taferlklassler“ die Schullaufbahn beginnen. Im Tullner Bezirk drücken im kommenden Schuljahr 6.435 Schüler in 347 Klassen die Schulbank.

Martha Hollergschwandtner, die im kommenden Schuljahr die Volksschule in Sieghartskirchen übernimmt, wird „so unaufgeregt wie möglich und so sicher wie notwendig“ ihren Schulstart anlegen. Es ist ihr erstes Jahr als Schulleiterin, noch dazu „in diesem außergewöhnlichen Jahr.“

Soziale Kompetenz und Platz für neue Ideen

Die letzten Infos der Bildungsdirektion werden jetzt noch abgewartet, diese werden dann am Standort umgesetzt. „Wenn alles gut geht, freue ich mich, alle Kinder in den Klassen begrüßen zu dürfen, teilweise haben sich die Kinder ja seit März nicht gesehen.“ Ob auch Eltern und Verwandte von Kindern der ersten Klassen eingelassen werden können „wird erst entschieden.“

Auch die neue Schulleiterin der Volksschulen Judenau-Baumgarten und Langenrohr Sigrid Sallfert freut sich auf ihre neue Aufgabe. „Man kann noch gar nicht viel sagen, es ist noch alles ungewiss, bei der Leitertagung werden wir die neuesten Vorgaben erfahren“, erklärt die Schulleiterin. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei auch dem Ampelsystem, „da wissen wir eigentlich noch sehr wenig.“

Jürgen Duffek, neuer Schulleiter der NMS Fels-Grafenwörth und der Volksschule in Grafenwörth ist voll motiviert. Duffek spricht von einem „Herzensanliegen“, dass die Schule ein Ort sei, an dem „Kindheit und Kindsein großgeschrieben ist und gemeinsames Lernen in einem gedeihlichen Miteinander gelebt wird.“

Der neue Schulleiter rückt auch eine vorbildliche Zusammenarbeit des Lehrkörpers, soziale Kompetenz aber auch Raum für neue Ideen in den Fokus.