Containerbau lindert Raumnot am Tullner Gymnasium

Das Gymnasium startet mit sieben ersten Klassen ins Schuljahr 22/23. Im Lehrerteam gibt es voraussichtlich acht Neuzugänge, von denen einige bereits Unterrichtserfahrung am BG/BRG Tulln sammeln konnten.

Die auffälligste Änderung ist jedoch der am Parkplatz bei der Schule errichtete Containerbau. Damit wird die durch eine im Lauf der letzten Jahre kontinuierlich steigende Schülerzahl und die Einrichtung einer Nachmittagsbetreuung entstandene Raumnot reduziert. Sieben Klassen der Oberstufe werden hier in adäquaten Klassenräumen untergebracht.

„So kann die Bildung von Wanderklassen vermieden werden. Selbstverständlich sind auch Sanitärräumlichkeiten und Bereiche für den Aufenthalt in den Pausen vorgesehen. Dankenswerterweise hat uns die HLW, unsere Partnerschule im Haus, zugesagt, in einer Pause an jedem Schultag ein kleines Buffet-Angebot im Containerbau zu erstellen. Auch ein Getränkeautomat wird voraussichtlich zur Verfügung stehen“, berichtet Direktorin Irene Schlager. Und sie ergänzt: „Die betroffenen Schülerinnen und Schüler werden sich sicher sehr wohl fühlen und gut lernen.“

Die wichtigsten Herausforderungen im kommenden Schuljahr sieht Schlager wie in den letzten Jahren im verantwortungsbewussten Umgang mit der immer noch anhaltenden Pandemie und „in der Bewältigung der Folgewirkungen, die sich in der psychischen Grunddisposition einiger Schülerinnen und Schüler bzw. im Zusammenhang mit dem Verhalten in der Schule manifestieren, wobei auch der richtige Umgang mit den sozialen Medien eine für alle Schulpartner bedeutende Aufgabe ist.“

