Zusätzlicher Schulbus für Neuaigen, Trübensee und Mollersdorf

Mit etwas früherer Abfahrt und anderen Haltestellen in Tulln optimiert der Verstärker den Schulweg, sodass alle Kinder nun zeitgerecht und mit ausreichend Platz im Bus zum Unterricht kommen.

„In der Früh war es bisher oft eng für die Schülerinnen und Schüler aus Neuaigen, Trübensee und Mollersdorf – sowohl was den Platz im Bus als auch was das rechtzeitige Ankommen in der Schule betraf. Aus diesem Grund haben einige Eltern ihre Kinder täglich selbst mit dem Auto in die Schule gebracht, was sich wiederum negativ auf die Verkehrs- und Umweltbelastung auswirkt. Ich freue mich daher sehr, dass wir uns erfolgreich für einen zusätzlichen morgendlichen Schulbus einsetzen konnten. Vielen Dank an den VOR, der diesen ab 4. September in den Fahrplan aufnimmt“, so Stadträtin Paula Maringer.

Der zusätzliche Bus der Linie 861 verkehrt ab 4. September immer an Schultagen, von Montag bis Freitag. Ausgehend von Mollersdorf fährt er sieben Minuten früher als die üblichen Kurse und bringt die Schülerinnen und Schüler zu den Haltestellen Wilhelmstraße (Egon Schiele Volksschule, Mittelschule Marc Aurel, Sport-Mittelschule) und Bundesschulzentrum (BG/BRG, HLW).