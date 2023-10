Die HAK/HAS Tulln lädt zum Tag der offen Tür

Vier Zweige stehen in der fünfjährigen HAK zur Auswahl: Controlling, Steuer-, Arbeits- und Sozialrecht bilden einen Schwerpunkt in den classic-Klassen. Die Europa-HAK legt ihren Fokus auf internationale Wirtschaft und IT-Kompetenz, Englisch wird als Arbeitssprache eingesetzt. Informations- und Kommunikationstechnologie stellt der media-Zweig in den Mittelpunkt, wesentliche Inhalte sind Webseitengestaltung, Bild- und Videobearbeitung oder Social Media. Eine ganz neue Ausbildungsschiene wurde im Schuljahr 2023/24 mit Digital Business – eine vollwertige Informatikausbildung - etabliert.

Die dreijährige Handelsschule zeichnet sich durch einen Lehrplan mit konsequenter Praxisorientierung aus. Vorträge, Workshops und Exkursionen, wöchentliche Praxistage in Betrieben und ein intensiver Kontakt mit heimischen Unternehmen machen die Absolventinnen und Absolventen fit für das (Berufs-)Leben.

Wer sich über die vielfältige Ausbildung an der HAK/HAS Tulln selbst ein Bild machen möchte, hat beim Tag der offenen Tür am Freitag, 13. Oktober, von 14.00 bis 18.00 Uhr an der Donaulände 64 eine gute Gelegenheit dazu.