Schule macht Kunst Bunte Bilder beleben leere Auslage in der Wiener Straße

Lesezeit: 2 Min RT Red. Tulln

Helma Zeh, Lehrerin Eva Schmircher, Senta Haas, Kinder der Egon Schiele Volksschule Tulln, Bürgermeister Peter Eisenschenk, Schulleiterin Birgit Neigenfind und Vizebürgermeister Harald Schinnerl. Foto: Foto:

M it den Kunstwerken von Schülerinnen und Schülern wurde einer seit Jahren leerstehenden Auslage in Tulln wieder Leben und Farbe eingehaucht. Die Exponate sind bis Schulschluss in der „Galerie der Egon Schiele Volksschule“ in der Wiener Straße (gegenüber der Post-Filiale) zu bewundern.