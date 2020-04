Die Schüler der Egon Schiele Volksschule ließen ihrer kreativen Ader freien Lauf. Nicht nur die Kinder, die derzeit zur Betreuung in der Schule sind basteln die lustigen Coronafresser, die gefragten Anleitungen werden auch nach Hause geschickt: „Die Kinder bekommen von mir wöchentlich als Angebot eine Kreativanleitung, die von den Kindern sehr gerne angenommen wird. Sie schicken mir dann überaus stolz die Fotos, die ich in der Schule aufhänge oder auf der Homepage veröffentliche“, freut sich die engagierte Kunstpädagogin Eva Schmircher über die vielen kreativen Werke. Lehrerin Birgit Neigenfind sorgt mit Wochenplänen für ein strukturiertes Lernen von zu Hause aus. „Sie sollen ein Vorschlag und eine Erleichterung für die Eltern sein, was wann am besten gemacht werden sollte“, so die Pädagogin.