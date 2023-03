Tullner HAK-Schüler besuchen EU-Parlament in Brüssel

Einige Schülerinnen und Schüler der 3BK und 4BK der Europa HAK Tulln reisten gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Edeltraud Paflik und Ursula Hebenstreit nach Brüssel. Die Reise wurde im Rahmen der freiwilligen Zusatzqualifikation „Certificate of Excellence in European Business Behaviour and Democracy“ (EBBD) durchgeführt. Während der drei Tage lernten die Schüler durch Führungen, Vorträge und Workshops wichtige EU-Institutionen wie das Europäische Parlament und die Europäische Kommission, aber auch das NÖ Verbindungsbüro näher kennen. Eine Führung durch das Haus der europäischen Geschichte und durch die geschichtsträchtige EU-Hauptstadt rundete das vielfältige Programm ab. Da die Gruppe der HAK Tulln auch das EU-Parlament besuchte, war die Reise für drei Schüler der 3BK besonders spannend: Sie werden im Juni ein Praktikum im Parlament, beziehungsweise im NÖ Verbindungsbüro in Brüssel absolvieren.

