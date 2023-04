HAK-HASCH Tulln: Es ist unser Jede:rmann

Seit einem Jahr beschäftigt sich Christoph Helfer mit der Bearbeitung des Originalstücks vom Jedermann von Hugo von Hofmannsthal. In der vom Chor, Orchester und Schauspiel AG der Handelsakademie und Handelsschule Tulln dargebotenen Fassung wurde das Stück neu gedichtet, verdichtet und ganz ohne erhobenen Zeigefinger auf den Menschen abgestimmt. Christoph Helfer dazu: „Der veraltete Text wurde von mit neu geschrieben.“ Knapp 70 Mitwirkende – Schüler, Lehrer und Absolventen - brachten das Werk in einer perfekt inszenierten Fassung dar. Die Stadtpfarrkirche Tulln bot dazu den passenden Rahmen für dieses große Werk, denn der Altar, die Kanzel, die Orgel und das Kirchenschiff wurden in das Spiel miteinbezogen. Christoph Helfer spricht Pfarrer Christoph Kowalski seinen Dank für die erwiesene Gastfreundschaft aus.

Neue Inhalte auf jeden Menschen abgestimmt

Die Inhalte der Handlung wurden etwas verändert, es gab einen nahen und einen fernen Tod, damit sollte dem Jede:rmann Hoffnung mit auf den Weg gegeben werden. Drei Schüler stellten im Stück den Jede:rmann dar, einerseits, weil es viel Text zu lernen gab und andrerseits wurde gezeigt, dass Jede:rmann vom nahen Tod betroffen sein kann.

Die musikalische Begleitung mit dem Orchester unter der Leitung von Hermann Gasser und dem Chor, unter der Leitung von Andrea Tauber, machten das Werk bunter. Die Liedauswahl wurden von Christoph Helfer getroffen, nichts wurde umgedichtet, mit den originalen Liedtexten wurde die Handlung unterstützt. An der Tischgesellschaft nahmen nicht nur Schauspieler Platz, sondern auch Gäste wurden ins Geschehen miteinbezogen und „Don’t stop me now“ gesungen, die Buhlschaft interpretierte „Material Girl“ und Mammon wurde mit „Money Money Money“ begleitet. Das große Finale sagte aus, dass wir unser Leben überdenken sollten, die Welt verbessern und bei sich selbst anfangen - mit „I’m starting with the man in the mirror“ von Michael Jackson - mit einem Spiegel. Insgesamt war diese Inszenierung ein einziges Feuerwerk und kein Stückwerk.

Jede:rmann wird noch einmal am Samstag, 22. April, um 19 Uhr, in der Pfarrkirche in Absdorf zur Aufführung gebracht.

