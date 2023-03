HAK/HAS Tulln gibt den „Jeeeeedermaaaaann!“

Auf dem Salzburger Domplatz holt ihn der Tod seit 1920 allsommerlich pünktlich und publikumswirksam bei den Festspielen. Im Frühjahr 2023 ereilt ihn erstmals in den Pfarrkirchen Tulln St. Stephan und Absdorf der finale Ruf seines Schöpfers. Knapp 70 Mitwirkende aus Chor (Leitung: Andrea Tauber), Orchester (Hermann Gasser) und Schauspiel AG (Christoph Helfer) der Handelsakademie und Handelsschule Tulln zeigen „Jede:rmann, ein Spiel vom Leben und Sterben des reichen Menschen mit Musik“. Neu ge- und verdichtet von Christoph Helfer und ganz ohne erhobenen Zeigefinger stellt das Stück wie Hugo von Hofmannsthals Original die auch nach über 100 Jahren nicht endgültig beantwortete Frage, worauf es im Leben und Sterben letztlich wirklich ankommt. Wird sie dieses Mal geklärt? Und was steht denn nun am Ende? Lösung? Erlösung? Notlösung? Am Donnerstag, 30. März, Freitag, 31. März, und Samstag, 22. April, wissen Sie todsicher mehr!

Mit Mitwirkenden bei einer Probe im Pfarrkultursaal in Absdorf. Foto: HAK HAS Tulln

Seit Jahresbeginn wird von den Mitwirkenden mit Freude und großem Einsatz geprobt. Ende Februar 2023 fand ein fünftägiger Proben-Workshop von Chor, Orchester und Schauspiel AG im Pfarrkultursaal in Absdorf statt. Das Erarbeiten der Texte und Melodien sei den Schülerinnen und Schülern leichtgefallen, herrschten doch ein gutes Miteinander aller Beteiligten und eine angenehme Arbeitsatmosphäre im Haus sowie sonniges Vorfrühlingswetter unter freiem Himmel. So sei trotz der Herausforderungen, die mit einem kreativen Projekt dieser Größe und den dafür notwendigen Vorbereitungen verbunden sind, bei den Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften auch der Spaß nicht zu kurz gekommen. Das gesamte Ensemble kann es kaum mehr erwarten, seinen ganz speziellen „Jede:rmann“ in Tulln und Absdorf mit dessen Schicksal in Form eines von ganz oben entsandten Spielverderbers zu konfrontieren.

„Wir laden alle Interessierten ein, diese einmalige Schulveranstaltung zu besuchen und einem der bekanntesten Sünder des deutschsprachigen Dramas beim Sterben zuzuschauen. An drei Terminen haben Sie dazu die Möglichkeit“, sagt Christoph Helfer im Namen des gesamten kreativen Schulteams, „Wir freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, kurz: auf jeeeeedermaaaaann!“

