Bezirk Tulln: Vom Wählerwillen und Wow-Momenten

Blau-gelb wird schwarz-blau: Der ÖVP-FPÖ-Pakt sorgt über die Landesgrenzen für Wirbel. Und im Bezirk scheiden sich die Geister.

„Nachdem die SPÖ jegliches Demokratieverständnis in den Verhandlungen vermissen ließ, wurde dieses Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ geschnürt“, meint ÖVP-Nationalratsabgeordneter Johann Höfinger. Er erwartet sich eine professionelle Arbeit für NÖ und eine Abrüstung der Worte seitens der FPÖ. Und konstruktive Arbeit der beiden SPÖ-Landesräte – die aufgrund des Proporzsystems in der Regierung sitzen. Ähnlich argumentiert ÖVP-Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger: „Wir haben aus gutem Grund zuerst mit der drittplatzierten SPÖ Verhandlungen gestartet. Die SPÖ hat aber den Bogen überspannt und keine Kompromissbereitschaft gezeigt.“ Das Ergebnis sei nun ein Arbeitsübereinkommen, keine Koalition. Er betont: Ein Arbeitsübereinkommen gab es bereits bisher – mit FPÖ und SPÖ.

Am neuen Pakt zwischen Schwarz und Blau hat Andreas Bors, der designierte FPÖ-Landtagsabgeordnete, mitgewerkt: „Ich war bei der ein oder anderen Verhandlungsrunde dabei.“ Seine Partei habe zwei Optionen gehabt: „Entweder mitmachen oder gar nichts machen.“ Die neue Landesregierung werde, so Bors, eine „echte Veränderung“ bringen. Und das sei auch der Wählerwille, betont Andreas Spanring, FPÖ-Bundesrat: „Wir hätten es uns einfach machen können und in die Opposition gehen können, das war aber nicht der Auftrag von 25 Prozent der Wähler.“ Die Politik wird künftig eine freiheitliche Note tragen, ist Spanring sicher und „ich erwarte mir, dass wir professionell zusammenarbeiten.“

SPÖ: „Es ist ein bisschen befremdlich...“

Und was erwartet die SPÖ, nachdem Gespräche mit der ÖVP gescheitert sind? Bundesrätin Doris Hahn findet deutliche Worte: „Es ist ein bisschen befremdlich, dass man mit der SPÖ wegen der Forderung nach Kinderbetreuung die Verhandlungen abbricht, aber mit einem Hitlergruß und mit Liederbuchgeschichten hat die ÖVP kein Problem.“ Das sieht Valentin Mähner, Vorsitzender der Jungen Generation NÖ, genauso: Dass die ÖVP „mit lauter Burschenschaftlern und Rechtsextremisten eine Koalition eingegangen“ ist, sei „sehr erschreckend“.

Kritik kommt auch von den Grünen: „Es ist für beide Parteien die billigste Variante“, meint Nationalrätin Ulrike Fischer. Sie sei nicht verzweifelt, glücklich aber auch nicht. Denn: „Wir verlieren kostbare Zeit!“ Themen wie der Öffi-Ausbau, Bildung und Klima vermisst sie im – für sie „rückschrittlichen“ – Abkommen: „Da ist nichts drinnen, wo ich sage: ,Wow, das ist zukunftsweisend‘.“

Die Themenauswahl ist auch den NEOS ein Dorn im Auge. Bezirksspitzenkandidat Clemens Ableidinger: „Die schwarz-blaue Ibiza-Koalition steht für alles, wogegen wir als NEOS stehen.“

