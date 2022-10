Schwerer Autounfall zwischen Königstetten und Tulln

Eine 58-jährige Frau aus dem Bezirk Tulln fuhr am Dienstag am frühen Nachmittag mit ihrem Pkw samt leichtem Anhänger auf der Landesstraße 120 aus Tulln kommend Richtung Königstetten. Zur gleichen Zeit waren eine 37-jährige Frau und ihre neunjährige Tochter, ebenfalls aus dem Bezirk Tulln, mit einem Kleinbus in die entgegengesetzte Richtung unterwegs.

"Aus bislang unbekannter Ursache dürfte die 58-jährige Lenkerin mit ihrem Fahrzeuggespann auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Infolge kam es zu einem Frontalzusammenstoß", berichtet die Landespolizeidirektion NÖ. Die FF Königstetten und Wolfpassing wurden alarmiert.

Durch die Wucht des Aufpralles wurde die 58-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Zu ihrer Bergung musste die Feuerwehr die gesamte Fahrerseite mit dem hydraulischen Rettungssatz öffnen. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau nach notärztlicher Versorgung mit Verletzungen schweren Grades in das Unfallkrankenhaus Meidling.

Die 37-Jährige und ihre Tochter erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen und wurden mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Tulln gebracht.

Wegen der starken Deformierung der beiden Fahrzeuge musste die FF Tulln zum Abtransport nachalarmiert werden. Der Anhänger konnte von der FF Königstetten sicher an einem öffentlichen Parkplatz abgestellt werden. Die Wracks wurden auf Anordnung der Polizei in das Sammelzentrum Königstetten gebracht.

Der Einsatz dauerte ca. 2 1/2 Stunden.

