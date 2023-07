Pkw einer 19-Jährigen landete bei Tulln im Graben und fing Feuer

Der Lenkerin gelang es mit Hilfe des Lkw-Fahrers, sich aus dem Unfallauto zu befreien und sich in Sicherheit zu bringen. Sie wurde von der Rettung zur weiteren Behandlung ins Universitätsklinikum Tulln gebracht. Kurze Zeit später stand ihr Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Die FF Tulln-Stadt war jedoch rasch mit 15 Leuten und mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Nach einem ersten Löschangriff durch einen Atemschutztrupp stellten die Feuerwehrleute fest, dass auch Treibstoff ausgetreten war. Das Unfallauto wurde mit dem Kran auf die Fahrbahn gehoben, mittels Schaum fertig abgelöscht und anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert.

Zum Unfallhergang teilt die Polizei Tag nach dem Unfall in einer Aussendung mit: Die 19-Jährige hatte den Lkw überholen wollen, als dieser links in eine Betriebszufahrt abbog. In der Folge war es zu dem Zusammenstoß gekommen.