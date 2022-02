Tullner Rotes Kreuz eröffnete Henry Laden

Das Rote Kreuz eröffnete am 18. Februar eine Second-Hand-Boutique in der Jahnstraße 41 in Tulln.

Im Henry Laden bekommen gut erhaltene Gebrauchsartikel wie Kleidung, Accessoires, Kinderbekleidung, Spielsachen, Bücher oder auch die eine oder andere Rarität eine zweite Chance und werden zu günstigen Preisen verkauft. Einkaufen können alle Personen, die gerne stöbern oder ganz einfach preisgünstig shoppen wollen.

Der Erlös kommt zweckgebunden der Spontanhilfe sowie weiteren sozialen Projekten im Bezirk Tulln zugute.

