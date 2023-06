Heiße Rennen und ein cooler Überflug in Ollern

Der Seifenkisten Grand Prix ist ein Highlight im Kalender der FF Ollern, auch für Anton Gröbl. Im Alter von sechs Jahren nahm er das erste Mal am Rennen teil, heute ist er 16 Jahre alt und aus dem Seifenkistl-Alter herausgewachsen. Zurzeit macht er beim Flugsportverein FSV2000 Stockerau die Ausbildung zum Motorsegler-Piloten. Bei einem zufälligen Treffen mit Kommandant Stefan Obermaißer war rasch eine Idee geboren: Anton sorgt mit einer Flugshow über Ollern für Formel1-Feeling beim Seifenkisten Grand Prix. Gesagt getan, aus einem anfänglichen Scherz wurde am Pfingstmontag Ernst. Tatsächlich staunten die Teilnehmer und Gäste nicht schlecht als etwa 350 Meter über ihnen das leise Motorengeräusch des Falken SF25C erklang und Anton per Funk meldete: „Die Stecke schaut auch heuer wieder sehr anspruchsvoll aus, ich wünsche euch viel Spaß, das Rennen kann beginnen.“

Fluglehrer Günter Mayer und Anton Gröbl bereiten sich auf den Überflug vor. Foto: FF Ollern

Rund 350 Meter über dem Kirchturm drehte der Falke SF 25C seine Runden. Foto: FF Ollern

Junge Rennfahrerin bewältigte die Strecke in nur 37,29 Sekunden

Danach schossen die jungen Piloten am Boden mit ihren vierrädrigen Boliden ins Ziel. Das Starterfeld war mit 92 Teilnehmern voll besetzt, die Schnellste war Leonie Bichler. Ihr gehörte die Tagesbestzeit mit sage und schreibe 37,29 Sekunden. Die Ollerner Histo-Cup-Profis Franz Altmann und Evita Stadler freute das: „Mutige Kinder haben wir hier und sie haben viel Spaß. Hier übt schon die nächste Rennfahrer –Generation.“ Außerdem begleitete ein Servus-TV-Kamerateam das Rennen für die Sendung „Servus am Abend.“

In bewährter Weise fand die Siegerehrung aller Teilnehmer im Feuerwehrhaus statt. Pokale, Urkunden und Geschenke wurden von zahlreichen Sponsoren bereitgestellt. Kommandant Stefan Obermaißer, an diesem Tag auch Rennfahrer-Papa, dankte dem Organisations-Team um Markus Altmann, den Sponsoren und Gästen: „Ein toller Grand Prix, ein erfolgreiches Pfingstfest, ein hervorragendes Team, das ist eine Freude. Für die Feuerwehr und die Gäste, so soll es sein. Wir freuen uns jetzt schon auf das Pfingstfest 2024.“