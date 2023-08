Im Kistl den Berg hinunter

Das 20. Königstetter Seifenkistlrennen der Pfarre fand bei besten Rennwetter statt. So fanden sich zahlreiche Starter, von Groß bis Klein in der Peter Rosegger-Straße ein. Probleme gab es zwar bei der Zeitnehmung, diese reduzierten jedoch nicht die Freude am Rennen. In der Boxengasse wurde bestens für Speis und Trank gesorgt.

Gestartet wurde in den Altersklassen: Eltern mit Kleinkind, Volksschüler sowie NMS/ Gymnasiasten. Außerdem erhielten die beste Mama und der beste Papa einen Preis. Über den Wanderpokal durfte sich der Königstettner Ministrant Konstantin Stadler freuen. Der Pfarrgemeinderat dankte im Namen der Pfarre Johann Dorn und seiner Frau Gabi für die Durchführung der bisherigen Seifenkistenrennen. Der Reinerlös kommt sowohl den Ministranten als auch einem karitativen Zweck zugute.