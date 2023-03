Krisen gemeinsam lösen in Tulln

ie Selbsthilfeorganisation SAG7 und Gesundes Tulln laden am Donnerstag, 30. März, von 17 bis 21 Uhr zur Veranstaltung „Krisen gemeinsam lösen“ ins Atrium ein. Vorgestellt wird ein Verfahren, das in professionalisierter Form „Hilfe zur Selbsthilfe“ ermöglicht, damit Familien gemeinsam mit einem Unterstützerkreis (z.B. Nachbarn, Freunde, Bekannte) von sich aus Pläne zur Lösung bestehender Probleme entwickeln. SAG7-Obmann Christoph Pengl: „Dieses Verfahren eignet sich sehr gut, um sich bei bestehenden, ernsthaften Schwierigkeiten selbst zu helfen und zur Prävention, also erst gar nicht in eine Krise zu kommen.“

Vorträge und Podiumsdiskussionen widmen sich den Themen Familienrat, Selbsthilfe, Resilienz, Hochsensibilität, Sozialarbeit und Pflege. Infostände, ein Get-Together mit Livemusik, Kinderbetreuung und ein Buffet runden das Rahmenprogramm ab. Ziel ist es, bestehende Berührungsängste zwischen Bürgern, Experten und Behörden abzubauen.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.