Buch von Tullner Neo-Autorin greift Tabuthema auf

Für eine junge Schülerin wird das perfekte Leben zu einer schrecklichen Rätselrallye. Verfolgt von Albträumen, einer düsteren Gestalt und plagenden Fragen, wird es ihr zu viel. Sie beschließt, mit ihren Freundinnen ein okkultes Ritual durchzuführen. Doch was dann kommt, lässt sie immer mehr an dem Vertrauen ihrer Mitmenschen zweifeln.

Die Tullnerin Sandra Unterlechner behandelt in ihrem ersten Buch „Mandys Begleiter“ den Suizid einer Jugendlichen. „Ein Thema, über das man nicht sprechen möchte, kann zur Gefahr werden“, nennt sie einen ihrer Beweggründe. Und sie ergänzt: „Leider muss auch ich mit dem Verlust eines geliebten Familienmitglieds leben, das für sich nur diesen Ausweg sah.“

Erstlingswerk „Mandys Begleiter“. Foto: Foto privat

Bei Recherchen ist Unterlechner dann auf die Selbstmordrate unter den Jugendlichen gestoßen. Eine Zahl, die sie als Mutter erschütterte.

„Kinder, die sich nicht genug geliebt fühlen, Probleme in der Schule, ein gebrochenes Herz oder Streit mit Freunden – all diese Dinge, die nicht nach außen gebracht werden, werden zu einem großen schwarzen Loch, was all das Gute in sich verschlingt. Und wenn sich dann der Schalter umlegt, gibt es meistens keine Rettung mehr“, führt die Autorin im NÖN-Interview aus.

„Zum offenen Gespräch ermutigen“

In ihrem Buch zeigt sie ihrer Leserschaft, wie schnell es passieren kann, dass Selbstmordgedanken entstehen, vor allem bei Jugendlichen. „Außerdem möchte ich alle dazu ermutigen, offen darüber zu sprechen und sich von der Seele zu reden, was einen belastet. Falls man sich seinen Mitmenschen nicht anvertrauen möchte, gibt es professionelle Hilfe, die man kostenlos in Anspruch nehmen kann. Es reicht ein Schritt in die richtige Richtung. Jeder Mensch kann eine helfende Hand dabei sein, oder sagen wir, ein hilfreiches Ohr, um zu verhindern, was endgültig ist.

Sandra Unterlechner wurde 1989 in Tulln geboren. Sie schrieb schon seit Längerem Kurzgeschichten für Social Media Plattformen, als sie beschloss, ein größeres Projekt zu starten. „Und so kam es, dass ich eines Abends den Anfang von ‚Mandys Begleiter‘ in meinem Laptop tippte“, erzählt sie.

Ihr Roman erschien im Jänner im Verlag Buchschmiede (ISBN 978-3-99139-816-5). Auf die Frage, ob es ein weiteres Buch geben wird, sagt die Autorin: „Ganz bestimmt, vielleicht nicht das gleiche Genre. Aber jeder Mensch auf dieser Welt trägt eine Geschichte mit sich und ich möchte diese, auch wenn nur zum Teil, einfangen und in Worte fassen.“

