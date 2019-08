„Die Musikschule fängt zu platzen an, Gott sei Dank stellte uns die ,Musikhexe‘ ihr Lokal als zusätzlichen Proberaum zur Verfügung“, erklärte Organisatorin Eva Krammer.

13 Referenten unterrichteten über 50 Teilnehmer aus Polen, Deutschland und Österreich. Geprobt wurde auch in der Musikschule und in der Kunstwerkstatt, wo die abendlichen Sessions und Konzerte stattfanden. Maximal sieben Teilnehmer sind in einer Gruppe, „damit ist individuelle Arbeit gewährleistet“, so Krammer.

Heuer konnte man sich auch erstmals an einem „Knigge“ für das Kennenlernen der Seminarteilnehmer orientieren. „Das ganz Besondere am heurigen Seminar ist, dass wir drei ganze Bands hier haben“, freut sich die Organisatorin, die auch JazzGesang unterrichtet. Das Thema „Improvisation“ ist groß geschrieben und wird von den Teilnehmern sehr gut angenommen, denn „Jazztheorie und Improvisation verleihen das Rüstzeug fürs freie Improvisieren.“