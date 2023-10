Michelhausen: Senioren gedenken Leopold Figl

Bereits zum dritten Mal zum Geburtstag von Staatsvertragskanzler Leopold Figl organisieren die Ortsgruppen NÖ Senioren Michelhausen und Tulbing unter der Leitung von Bezirksobmann Sepp Haider einen Gedenkmarsch. Nach der Andacht zu Ehren von Leopold Figl in der Pfarrkirche Rust - gestaltet von Paul Haumer und Edith Holzer - verabschiedete Bürgermeister Bernhard Heinl die Wanderer. Der Weg führte vom Figl Museum in Rust auf die Figl Warte am Tulbingerkogel, 24 Kilometer quer durch das von Figl so geliebte Tullnerfeld. Einige Labstellen mit Brötchen und Getränken stellten Eva Maria Hesina, Johann Hesina, Renate Trsek, Karl Tarasow und Bezirksobmann Sepp Haider bereit.

Die Wanderung führte vom Figl Museum in Rust zur Figl Warte am Tulbingerkogel. Auf dem Foto sind die Wanderer mit Bezirksobmann Sepp Haider (3. v. r. ). Foto: Johann Hesina