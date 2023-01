Mehr als 45.000 schwimmende PV-Module bei Grafenwörth

Werbung

Erst vor zehn Wochen wurde das erste Solarboot mit 16 Solarmodulen über ein Förderband in den Teich nahe Grafenwörth gelassen. Bald folgten viele weitere. Insgesamt wird die fertige Photovoltaikanlage, die aktuell von EVN und ECOwind errichtet wird, aus 45.304 schwimmenden PV-Modulen bestehen. Damit ist sie die größte Floating-PV-Anlage Mitteleuropas.

„Einer Inbetriebnahme im Frühjahr steht nach wie vor nichts im Weg. Ab Februar 2023 können mit der 24,5 MWp starken Photovoltaikanlage rund 7.500 Haushalte mit Sonnenstrom versorgt werden“, versichern Stefan Zach und Katharina Rauch, zuständig für Information und Kommunikation im EVN Konzern.

Und die beiden Projektleiter Peter Stelzer und Benedikt Kammerstätter erklären weiter: „Damit die Photovoltaikanlage nicht ‚davon schwimmt‘, nutzen wir eine spezielle Bauweise. Die einzelnen Solarboote, auf denen die Module angebracht sind, bilden eine zusammenhängende Schwimmstruktur, das Solarfloß. Die Solarflöße werden wiederum über eine flexible Vorrichtung miteinander verbunden, damit Wind und Wellen ausgeglichen werden können“.

Von der EVN werden jährlich durchschnittlich rund 300 Mio. Euro in Versorgungssicherheit, erneuerbare Energie und sauberes Trinkwasser in Niederösterreich investiert. ECOwind entwickelt, plant und errichtet seit 1995 erneuerbare Energieprojekte im Bereich Windkraft und Photovoltaik in Österreich und CEE (Mittel- und Osteuropäische Länder).

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.