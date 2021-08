Nach eineinhalb Jahren Zwangspause kann der Katzelsdorfer Gerd Schöngrundner wieder seinem Hobby, 24-Stunden Rennen zu fahren, nachgehen. Von 31. Juli bis 1. August bot sich in der ungarischen Autocross Arena Dömsöd, in der Nähe von Budapest, die Gelegenheit wieder ein 24-Stunden Autorennen zu absolvieren.

Gerd Schöngrundner, der seit Jahren unter dem Teamnamen „Korsika Bande“ fährt, organisierte ein neues Rennauto, einen Skoda Octavia des Baujahres 1997 und stellte ein neues Rennteam auf die Beine. Der Skoda ist mit seinen 75 PS, im Gegensatz zu den anderen Rennautos mit bis zu 180 PS, unterlegen.

Sein Team besteht aus Andreas Kraus (Katzelsdorf), Manuel Serini (Wilfersdorf), Sebastian Eheim (Riederberg) und zwei weiteren Freunden aus Wien Raul Driu und Romaniec Wieslaw (gen. Pampam). Aufgrund des kurzfristigen Termins war es für den Mechaniker Pampam eine extreme Herausforderung das Auto rechtzeitig renntauglich zu machen.

Die Rennstrecke, eine 1,3 km lange aus sieben Kurven bestehende Schotterpiste, wurde von den Veranstaltern ständig bewässert, sodass das Befahren der Strecke sehr schwierig wurde und es teilweise zu einer wahren Schlammschlacht kam.

Das Rennen verlief für die Korsika Bande planmäßig. Die Nacht forderte die volle Konzentration, der Fahrer und auch das Material wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Um circa 6 Uhr früh, als das Team auf Platz 5 lag, kam es zu einer Katastrophe. Einer der Fahrer wurde von einem anderen Team abgedrängt und landete in den Leitschienen. Der Weg zurück an die Box mit dem beschädigten Fahrzeug war sehr mühselig. Resümee in der Box: Reifenschaden links vorne, Spurstange gebrochen, Dreieckslenker komplett verbogen. Aufgrund der Mithilfe aller Teammitglieder wurde die Spurstange erneuert, der Dreieckslenker mit einem großen Hammer halbwegs gerade gerichtet, zusätzliche Blechschäden wurden behoben und das Fahrzeug war nach einer halben Stunde wieder einsatzbereit. Trotzdem fiel die „Korsika Bande“ auf Platz 10 zurück.

Nach einem schweren Überschlag eines anderen Teams wurde das Rennen für einige Zeit abgebrochen. Kurz vor Rennende wurde das Rennen noch einmal für 1h 15min gestartet. In dieser Zeit fuhren Teamchef Gerd Schöngrundner und der ausgezeichnete Mechaniker sowie Fahrer Pampam sensationelle 4 Plätze vor.

Das gesamte Team ist stolz auf ihren Erfolg, Platz 6 von 40 gefahrenen Teams erreicht zu haben. Außerdem legten sie in dieser Zeit 765 Runden (995 km) zurück und verbrauchten 200 Liter Benzin.

Die „Korsika Bande“ ist bereits in Vorbereitung auf ihr nächstes 24-Stunden Rennen am 20. August in Limberg (Waldviertel).