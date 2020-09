Corona macht nicht Pause, das gilt auch in Zwentendorf, derzeit gibt es zwei positiv getestete Personen. Mit der Gründung der Vitalen Gemeinde ist den Verantwortlichen auch in Zeiten von Corona ein breites Spektrum an Service für die Bevölkerung gelungen.

Die Marktgemeinde Zwentendorf vermietet als neue Serviceleistung Fahrräder mit und ohne E-Antrieb für Bewohner und Gäste. Vier Räder stehen beim Donauhof bereit, das Ausleihen ist unkompliziert. Täglich von 9 bis 21 Uhr unter Telefon +43 2277 2444 oder mit E-Mail office@donauhof-zwentendorf.at

Weiters wird ein regionaler Sammelpass für Hauptwohnsitzer angeboten. Für den Einkauf bei einem teilnehmenden Zwentendorfer Gewerbebetrieb wird ein Stempel pro 10 Euro vergeben und der volle Sammelpass gegen 30 Euro Einkaufsgutscheine eingetauscht. Infos und Pässe beim Gemeindeamt.

Ab September bietet die Vitale Gemeinde Zwentendorf eine Nähwerkstatt an. Alle, die Lust haben Neues zu nähen, Stücke zu reparieren oder kreativ zu gestalten, können sich im Büro der Vitalen Gemeinde Tipps und Ideen von der Projektleiterin Christine Hengl holen. Die Nähwerkstatt findet jeden zweiten Dienstag, ab 15. September statt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, einfach vorbeischauen, Stoffe und Kleidungsstücke mitbringen.

Während der Aktion „Im Zwentrum“ saß man jeden Mittwoch im Büro der Vitalen Gemeinde zum Plaudern beisammen. Das ist so gut angekommen, dass man sich weiterhin in jeder geraden Kalenderwoche am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr im Büro der Vitalen Gemeinde trifft.