Wenn Ihnen die Überschrift chinesisch vorkommt, liegen Sie falsch, denn sie ist (zum Teil) japanisch. Der Tullner Christian Grübl wiederum ist 45 Jahre alt, verheiratet und Schadensreferent bei einer Versicherung. Was ihm jedoch als bisher einzigem Europäer gelang, das ist die Einweihung zum Yamabushi, einer Art Laienmönch des Shugendo Buddhismus.

privat Der ORF berichtete bereits im Rahmen von „Religionen der Welt“ über Grübl. Demnächst soll auch ein Beitrag für „Kreuz und Quer“ gedreht werden.

„Ich trainiere seit 25 Jahren japanische Kampfkunst“, erklärt Grübl. Bei einer von zahlreichen Japanreisen kam er über „Bushido“ (zu deutsch: „Der Weg der Samurai“) in Kontakt mit Shugendo, einer speziellen, esotherischen Form des Buddhismus. Im Gegensatz zu Zen, wo es darum geht den Geist zu leeren, steht hier das Visualisieren bestimmter Bilder, das Rezitieren von Mantras und das Ausführen von Mudras (exakter Gesten der Hände) im Vordergrund. „Bevor ich dazu kam, war ich sehr emotional, sehr geladen, ja ungläubig. Über Shugendo bekam ich einen ganz anderen Blick auf die Dinge, auf die ganze Welt“, erklärt Grübl.

Vier Jahre lang studierte er im nördlichen Japan, reiste immer wieder in seine zweite Heimat, um seinen Weg weiterzugehen. „Es gibt keinerlei Aufzeichnungen. Die Riten und Lehren werden ausschließlich mündlich weitergegeben, um die Geheimnisse der alten Traditionen zu schützen und vor Missbrauch zu bewahren“, betont Grübl. Wichtig seien asketische Praktiken in der Natur, wie etwa vier- bis siebentägige Wanderungen, bei denen in 12 bis 14 Stunden täglich rund 40 Kilometer zurückgelegt werden und an deren Beginn und Ende Wasserfallmeditationen stehen, die Körper und Geist auf eine harte Probe stellen. „Ein extremer Kampf gegen sich selbst, aber danach fühlt man sich wie neu geboren“, lächelt Grübl.

Und wie läuft es mit der Kampfkunst? „Die steht nicht mehr so im Vordergrund…“, aber der Yama-bushi hält sich fit. Der Tullner, der auch 15 Jahre als Kampfsporttrainer der Union aktiv war, weiß nach wie vor sich zu verteidigen.