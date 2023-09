Wildbachgefahren in Hagenbachklamm gebannt

In den Wildbächen von St. Andrä-Wördern standen in den letzten Wochen einige dringende Schutz- und Sanierungsmaßnahmen an.

Die Absicherung einer Rutschung bei der Bründlbergquelle am Hagenbach etwas abwärts vom Ausgang aus der Klamm konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Rutschung drohte den Bach direkt über dem Ortsgebiet von St. Andrä zu verlegen, womit ein großes Gefahrenpotenzial gegeben war. „Zum Schutz der Bevölkerung war hier sehr rasches Handeln notwendig“, erläutert Wildbach- und Lawinenberbauung Sektionsleiter Christian Amberger. Der Rutschköper am Böschungsfuß wurde stabilisiert und die Sickerwässer drainagiert. Für die Oberflächenwässer wurde ein Ableitungsgraben errichtet. Die Böschung ist jetzt standfest und wurde auch schon begrünt.

Dazu wurden im Gemeindegebiet in Altenberg am Köbringgraben dringend notwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt. Besonders die Sperre aus dem Jahr 1934, die einst zur Stabilisierung der Sohle in diesem steil abfallenden Gerinne errichtet wurde, war schon äußerst desolat. Sie wurde neu vorbetoniert und ist jetzt wieder baulich intakt, auch die restlichen Einbauten am Graben wurden wieder „hochwasserfit“ gemacht.