Wer hin und wieder das Südufer der Donau für ausgedehnte Spaziergänge oder Ausflüge mit dem Rad frequentiert, dem wird vielleicht aufgefallen sein, dass derzeit fast überall freie Sicht vom Treppelweg aus auf den Strom besteht. Grund dafür sind groß angelegte Schlägerungen und Rückschnitte der Uferböschung, die im Bereich rund um Tulln in den Wintermonaten von der Viadonau vorgenommen wurden.

NOEN

„Naturraummanagement gehört zur Unternehmensstrategie. Sämtliche Eingriffe erfolgen in enger Abstimmung mit Ökologen und unter Bedacht auf unsere Umwelt und dem Lebensraum Donau“, versichert Christoph Caspar, Leiter für Kommunikation und Wissensmanagement. Einerseits hätte der Bewuchs teilweise gewisse Grenzdurchmesser überschritten und in weiterer Folge den Hochwasserschutz gefährdet, andererseits fördere der Rückschnitt die Verkehrssicherheit. Dies bedeutet, dass sich zwei entgegenkommende Radfahrer in einer Kurvensituation nun gegenseitig besser wahrnehmen können.

Caspar: „Es wird sich relativ rasch wieder ein neuer Bewuchs entwickeln.“ Geplant sei, die Flächen in den nächsten Jahren zweimal jährlich zu mähen, damit Wiesen entstehen können. Es sei aber auch angedacht, Bereiche nur einmal pro Jahr zu mähen oder das Mähgut abzutransportieren, um ökologisch wertvolle Trockenrasenflächen zu erhalten.

Logistisch unmöglich, jeden Baum zu schützen

Die Rückschnitte stehen laut Caspar allerdings in keinem Zusammenhang mit den durch Biber verursachten Schäden. „Die Problematik ist uns bewusst. Leider ist es uns logistisch nicht möglich, jeden einzelnen Baum gegen Verbiss zu schützen.“

Tatsächlich machen sich in letzter Zeit die possierlichen Nager wieder vermehrt bemerkbar, laut Auskunft des Bauhofs vor allem im Aubereich nahe dem Donauufer, entlang der Großen und Kleinen Tulln sowie im Wasserpark und Aubad. Man ist bemüht, so gut wie möglich Biberschutz an den Bäumen anzubringen. Diese Maßnahme hat sich bereits bewährt und ist gleichzeitig die einzig mögliche, da der Biber eine geschützte Tierart ist.

Parallel dazu sind Bauhofmitarbeiter übrigens auch schon in Sachen Gelsenmanagement in den Auen unterwegs. Brutstätten werden mit dem Eiweißpräparat B.T.I. (Bacillus thuringensis israelensis) behandelt, um die Verbreitung möglichst effizient einzudämmen. Das Mittel wird mit Wasser vermischt und gezielt mit Spritzen in den Brutstätten ausgebracht.

Der große Vorteil dieses rein natürlichen Stoffes ist, dass er ausschließlich bei den Gelsenlarven zum Absterben führt und ansonsten für Fauna und Flora unschädlich ist.