Ab Freitag, 15. Mai werden in den Kirchen wieder öffentliche Gottesdienste unter strengen Auflagen gefeiert. Auf Hygiene wird besonders Wert gelegt, auch der Mindestabstand von zwei Metern muss eingehalten werden. (10 m pro Person). „Ordnerdienste und Einlasskontrolle sind zu gewährleisten und die Verwendung von Mund- und Nasenschutz, ausgenommen Kinder bis 6 Jahre, ist verpflichtend“, heißt es von der Diözese. Es können auch weiterhin die Übertragungen der Gottesdienste in den Medien genutzt werden.

Videokonferenz als Herausforderung

„Die Pfarre St. Severin macht sich fit für die nächste Phase“, beschloss der Pfarrgemeinderat unter dem Vorsitz von Provisor Reginald Ejkeme bei einer Videokonferenz, „an der alle Pfarrgemeinderäte teilnahmen“, freut sich Stellvertreter Wolfgang Apfelthaler.

Für die Mitfeier der Samstag-Vorabendmessen (19 Uhr) und der Sonntagsgottesdienste (9.30 Uhr) werden zunächst Anfragen in der Pfarrkanzlei erbeten. Diese können ab sofort per Telefon, SMS, Sprachbox, Mail oder Zettel im Pfarrbriefkasten der Pfarrkanzlei erfolgen. Bei diesen Anfragen sollen neben Namen auch die gewünschte Anzahl der Personen, die zum Gottesdienst kommen wollen, bekanntgegeben werden und auch die Form, wie die Bestätigung dieser Anfrage erfolgen kann (Mailadresse oder Telefonnummer).

„Da die Anzahl der Besucher bis Ende Juni auf 40 Personen begrenzt ist, wollen wir mit diesem Anmeldesystem verhindern, dass Personen an der Kirchentür abgewiesen werden müssen, weil bereits 40 Menschen im Gotteshaus sind“, erklärt Apfelthaler. Die Mitglieder des PGR haben den Ordnungsdienst „wir nennen es pfarrlichen Willkommensdienst“ übernommen.

„Die Plätze in der Pfarrkirche St. Stephan werden markiert und auch selbstverständlich desinfiziert sein.“ Pfarrer Christoph Kowalski

In der Pfarre St. Stephan wird man sich ebenfalls genau an die Richtlinien der Regierung halten. „Ich glaube aber nicht, dass die Menschen jetzt in großen Scharen in die Kirche kommen“, erklärt Pfarrer Christoph Kowalski, „es sind noch alle sehr verunsichert.“

Die Pfarrkirche hat rund 1.000 m , das heißt dass 100 Gläubige Platz finden werden. Diese Plätze werden auch markiert sein, damit der nötige Abstand von zwei Metern eingehalten wird. Außerdem wird es an den Eingängen Desinfektionsmittel geben und Informationszettel mit genauen Anweisungen für den Gottesdienst. Anders ist die Situation in der kleinen Kirche in Frauenhofen, da haben vielleicht 15 Leute Platz. Aber auch dort und in der Minoritenkirche werden alle Vorgaben erfüllt werden. Regelmäßig werden die Plätze in den Bänken desinfiziert.

„Gut wäre, wenn nicht alle am Sonntag, die 10 Uhr Messe in St. Stephan besuchen, man kann auf die Vorabendmesse am Samstag, 18 Uhr und auf die Frühmesse am Sonntag um 8 Uhr ausweichen“, schlägt Kowalski vor.

Pfarrerin Ulrike Nindler von der evangelischen Pfarre setzt auf „gemütliche Gartengottesdienste im Freien.“ Der Pfarrgarten in der Grottenthalgasse ist gute 800 m groß, da haben 80 Leute Platz, die Kirche hingegen ist mit ihren 173 m sehr klein. Pfarrerin Ulrike Nindler möchte die Besucher in einer „gemütlichen Gartenatmosphäre“ herzlich willkommen heißen. „Sollte es regnen, kommen sowieso viel weniger Besucher, die haben dann leicht in der Kirche Platz“, weiß Nindler.

Social Distance war auch bei den evangelischen Jugendlichen angesagt. Der Konfirmantentag fand heuer erstmals online statt: 13 von zehn Konfirmanten haben da mitgemacht und sich im Netz getroffen. In St. Andrä-Wördern finden keine Gottesdienste statt, dafür jeden Sonntag in Tulln um 9.30 Uhr