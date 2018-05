In Judenau schlug ein Blitz ein, in Kirchberg am Wagram, Elsbach und Grafenwörth beschäftigen Auspumparbeiten insgesamt sieben Feuerwehren mit 80 Frauen und Männern. Ebenso sind vermurte Straßen vom Schlamm zu befreien. Die Einsätze dauern derzeit noch an.

In Grafenwörth drang Wasser in die Volksschule. Die Feuerwehr musste das eingedrungene Wasser abpumpen und den Rest mit einem Nasssauger das Wasser absaugen. Auf den Straßen in der Gemeinde wurden ebenfalls die Spuren beseitigt.