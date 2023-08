Sieghartskirchen 15 Feuerwehren bekämpfen Wohnhausbrand in Weinzierl

15 Freiwillige Feuerwehren bekämpften am Montagnachmittag den Brand im Wirtschafts- und Wohntrakt eines ehemaligen Bauernhauses in Weinzierl Foto: BFKDO Tulln / St. Öllerer

A us bisher ungeklärter Ursache brach am Montag in den Mittagsstunden ein Brand in einem ehemaligen Bauernhaus in Weinzierl (Gemeinde Sieghartskirchen) aus. 15 Feuerwehren stehen noch immer im Einsatz.