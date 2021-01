Berger machte zuletzt Schlagzeilen in einer Serie des privaten TV-Senders ATV. „Das Geschäft mit der Liebe“ führte Berger nach Weißrussland, was dem Sender Top-Quoten und Berger einen gewissen Bekanntheitsgrad in ganz Österreich bescherte: „Er musste sich dort nicht verstellen, die Sendung zeigte Karl völlig authentisch“, schildert ein ehemaliger Schulkollege.

Karl Berger war Wirtshausbesitzer, Versicherungsmakler, Taxiunternehmer und leidenschaftlicher Jäger. Der Vater erwachsener Kinder versuchte sich auch in der Politik, war zunächst freiheitlicher Gemeinderat in Sieghartskirchen, ehe er sich mit den „Blauen“ überwarf und eine „Freie Bürgerliste“, kurz FBL, gründete. 108 Stimmen reichten bei den Wahlen im Vorjahr nicht mehr für den Wiedereinzug. Als Mitglied der „Freien Wirtschaft“ war er bis zuletzt in der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Pkw in der Wirtschaftskammer NÖ vertreten.