22 Birken wurden von einem Anrainer vor vielen Jahren auf der Bachböschung in der Elsbachgasse gesetzt. 2014 wurden die Bäume auf Bitte der Anrainer geschnitten, die Gemeinde beauftragte nach einer Ausschreibung eine örtliche Firma für die Arbeiten. Laut Christian Rohr hatte die beauftragte Firma jedoch keine Gewerbeberechtigung für die Arbeiten nach der Önorm L1122. Diese übergab den Auftrag laut Rohr an eine Subfirma, die ebenfalls keine Gewerbeberechtigung besaß. Der Schnitt wurde nicht fachgerecht durchgeführt, 21 der 22 Bäume erlitten einen Totalschaden.

Nach seiner Beurteilung haben sich in den Bäumen Holzfäulen entwickelt, die von außen nicht erkennbar sind, die Bäume sind dadurch nicht mehr bruchsicher.

Vorwurf: Geldflüsse in eine ÖVP-nahe Tasche

Rohr: „Es kam zu einem Schaden an öffentlichem Gut. Die Gemeinde hat in anderen Fällen Schadenersatz gefordert. Im Fall der Bachgasse wurde das nicht gemacht, weil es politisch nicht opportun war.“ Er kritisiert die Art der Auftragsvergabe: „Im Zusammenhang mit der Durchführung von Baumpflegearbeiten gab es Gesetzeswidrigkeiten. Somit gab es rechtswidrige Geldflüsse in eine ÖVP-nahe Tasche.“ So begründet er die Vergabe der Arbeiten an Anbieter, die keine Gewerbeberechtigung hatten und der ÖVP nahe stehen sollen.

Gerald Höchtel, ÖVP, erklärte, dass in einem nach dem Schnitt erfolgten Protokoll festgehalten wurde, dass von den Bäumen keine Gefahr ausgehe. Weiters seien bei einer Besichtigung keine Schäden an den Bäumen festgestellt worden, sie könnten noch zehn bis 15 Jahre lang stehen. Bürgermeisterin Josefa Geiger erklärte, die Birken seien im Baumkataster erfasst und würden regelmäßig überprüft. Geiger: „Ich werde die Angelegenheit überprüfen lassen und dann weitere Schritte setzen.“