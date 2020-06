Gröbl Geschäftsführer Rudolf Berger.

Die NÖN erreicht Geschäftsführer Rudolf Berger als die Demonstration des VGT noch im Gange ist.

„Es sind zirka 20 Leute, die hier vor unserem Betrieb in Sieghartskirchen ihre Meinung kundtun, was wir selbstverständlich so zur Kenntnis nehmen“, berichtet Berger. Davor sei der Betrieb von dem Verein nicht kontaktiert und auch nicht über die Anzeige informiert worden: „Ich habe das über eine APA-Aussendung erfahren.“

Die schwerwiegenden Vorwürfe selbst treffen Berger persönlich: „Diese Bilder sind nicht schönzureden. Wir werden der Sache mit unabhängigen Prüforganen nachgehen und wenn dem tatsächlich so ist, sind das unhaltbare Missstände.“ Warum persönlich? „Ich sage bei meinen Vorträgen immer: ,Wir fahren im Ortsgebiet wirklich 50.‘ Jeder der einen Führerschein hat, weiß, was ich damit meine. Es fährt nämlich kaum jemand wirklich nur 50“, erklärt der Geschäftsführer, soll heißen, dass Vorschriften im Betrieb penibel eingehalten werden.

Berger weiter: „Außerdem unterstützen wir diese Kampagne des VGT voll!“ Ein Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinezucht zu erreichen, sei ihm selbst ein großes Anliegen. „Mit vier Mästern setzen wir das bereits um, daher erlaube ich mir zu sagen, dass unsere Unterstützung nicht nur verbal erfolgt.“

Das sei jetzt natürlich keine Entschuldigung für den konkreten Fall. Aber wenn sich die Missstände bewahrheiten, werde er alles daran setzen sie ehestmöglich abzustellen, betont der Geschäftsführer.