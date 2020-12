Es geht um eine Frau und einen Mann, beide verheiratet, allerdings nicht miteinander. Der Fall ist schon einmal vor dem Bezirksgericht Tulln gelandet, jetzt geht es am Landesgericht St. Pölten weiter. Was genau passiert ist, ist allerdings immer noch unklar. Es steht Aussage gegen Aussage.

Sie habe das Verhältnis im Mai beendet, weil er mit Drogen zu tun hatte, sagt die Frau. Daraufhin habe er sie beschimpft, ihre Kinder bedroht sowie ihrem Mann von der Affäre erzählt. Allerdings ist sie in diesem Fall angeklagt und nicht er. Der Mann erzählt wiederum, dass die Affäre zu Ende gewesen sei, weil er seiner Frau davon erzählt habe. Daraufhin habe die Angeklagte ihn, seine Frau und seine Kinder bedroht und wollte ihm bei der Polizei eine Drogengeschichte anhängen. Sie habe außerdem zwei seiner Autos zerkratzt.

Alles nicht wahr, sagt die 29-Jährige. Sie sei in der Nacht, in der die Autos zerkratzt wurden, gar nicht dort gewesen, sondern mit Freunden in mehreren Lokalen in Michelhausen und Zwentendorf. Das bestätigen drei dieser Freunde dann auch vor Gericht. Auf einem der neuen zerkratzten Autos fand die Polizei allerdings den Fingerabdruck der Angeklagten. Sie bleibt dabei, sie war nicht dort: Freunde des Mannes hätten ein Glas mit ihren Fingerabdrücken gestohlen und diesen auf das Auto übertragen, sagt sie.

Drohungen per Handy an sich selbst geschickt?

Dass sie sich gegenseitig wüst über Nachrichten beschimpft haben, geben sowohl die Angeklagte als auch der Mann zu. Sie steht allerdings auch wegen Fälschung eines Beweismittels vor Gericht. Sie soll über das Handy ihres Sohnes drohende Nachrichten an sich selbst unter dem Namen beziehungsweise Foto des Mannes geschrieben haben. Auch das stimmt nicht, sagt die Angeklagte. Sowohl die Drohungen von ihrem Handy als auch die Geschichte mit dem Handy ihres Sohnes hätten Freunde des Mannes „zusammengebastelt“ und manipuliert.

Der Verteidiger beantragt, dass die Polizei die Chatverläufe untersuchen soll, er will auch überprüfen lassen, ob es möglich ist, dass der Fingerabdruck der Angeklagten mit einem Klebeband von einem Glas auf das Auto übertragen wurde. Weil auch noch mehr Zeugen einvernommen werden müssen, vertagt die Richterin die Verhandlung auf unbestimmte Zeit. Dass bei der Sache mit dem Fingerabdruck noch etwas anderes herauskommen wird, bezweifelt sie.