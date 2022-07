Gründer tauschten Erfahrungen aus

Werbung

„Jede fünfte Unternehmensneugründung österreichweit findet in Niederösterreich statt und gerade beim Start eines Unternehmens braucht es gezielte Unterstützungsleistungen“, meinten Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker beim Treffen mit Gründern im riz up Gründerzentrum in Wiener Neustadt. Die Initiative „Gründerland Niederösterreich“ informiert und motiviert über und zur Unternehmensgründung.

Eine der anwesenden Gründerinnen war die Mentorin Judith Niedl aus Sieghartskirchen. Sie bietet mit „Mindful Woman“ spezielle Trainings für Frauen an, die helfen sollen, ihr volles Potential zu entfalten.

Niedl und viele weitere junge Unternehmer aus der Region kamen zusammen, um über ihre Erfahrungen bei der Unternehmensgründung und ihre Beweggründe dafür, selbstständig arbeiten zu wollen, zu sprechen.

