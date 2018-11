Genau am 3. November 1988, um 19 Uhr, war die erste Probe des neuen Kirchenchors. Die Entstehung der Idee, bis hin zur Umsetzung und den Konzerten war nicht so einfach, ab es hat sich gelohnt. Brigitte Karnitscher: „Es gab keinen Kirchenchor, ich dachte mir, das kann nicht sein. Also hab ich es probiert.“ Das Ergebnis ist ein familiärer Klangkörper, der mit Konzerten begeistert, kirchliche Anlässe musikalisch unterstreicht und gemeinsam Ausflüge macht.

577 Begräbnisse und 137 Hochzeiten verbuchte der Chor in diesen Jahren, viele Hochs und manche Tiefs sowie die Ausflüge machen das bunte Repertoire auch in menschlicher Hinsicht farbenfroh. Das Jubiläums-Konzertprogramm war mit Schlagern und Hits zum Mitsingen gefüllt. Moderation, Solisten, Ensembles und jeder Menge Humor sorgten für einen unterhaltsamen Abend. In der Pause genossen die Gäste ein umfangreiches Buffet, danach ging die musikalische Schlagerreise weiter. Der Chor ließ Brigitte Karnitscher musikalisch, mit einem auf sie zugeschnittenen Text hochlebe.

Sänger und Chorleiterin wurden beim Jubiläumskonzert von der Diözese geehrt. Bürgermeisterin Josefa Geiger verlieh Brigitte Karnitscher für ihr Engagement und ihren Einsatz für die Gemeinde das Verdienstzeichen in Gold.