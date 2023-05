Kleidertauschbörse: Kostengünstig und nachhaltig neu eingekleidet

Kurz nach dem Einlass füllte sich der Kulturpavillon rasch mit Kleidung von Vintage bis zum Trend, auch Markenkleidung fand sich im bunten Sortiment. „Es sind tolle Kleidungsstücke, ich komme immer wieder gerne“, freute sich eine Besucherin über das Angebot. Nicole Kerck organisierte mit ihrem engagierten Team einen unterhaltsamen Nachmittag. Frauen aller Altersstufen fanden neue Lieblingsstücke in allen Größen. „Wir konnten viele Damen und junge Mädchen glücklich machen und die Besucherinnen hatten große Freude an der Auswahl. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist auch hier wichtig und kann hier an Ort und Stelle umgesetzt werden“, freute sich Nicole Kerck über den gelungenen Nachmittag.

„Eine nachhaltige und unterhaltsame Art des Ressourcen-Schonens.“

Nachhaltigkeit war bei diesem Event ebenso Thema wie kostengünstiges Auffrischen des eigenen Kleiderschrankes. „Es wird leider viel zu viel tragbare und schöne Kleidung entsorgt. Hier sieht man, dass Tauschen eine nachhaltige und unterhaltsame Art des Ressourcen-Schonens ist“, bekräftigt Angelique Durmazgüler, Inhaberin des Kleiderbogen in Sieghartskirchen. Gemütlich klang die Tullnerfelder Kleidertauschbörse bei Kaffee und Kuchen aus.

