Kunsthandwerk trifft Therapie

Anlässlich der Eröffnung des Sieghartskirchner Weihnachtsmarktes gratulierte Bürgermeisterin Josefa Geiger dem Verein „KUBE – Begegnung durch Kunst“ zum neuen Projekt „Sentio ergo sum“. Es handelt sich dabei um kunsthandwerkliche Fühlobjekte für Menschen mit Demenz, Alzheimer oder Schlaganfall. Angeboten werden bunte, individualisierbare Kreationen mit vielen Funktionen und aus den unterschiedlichsten Materialien, inklusive Re-und Upcycling. Sie regen zum Nesteln, also Betasten, Zupfen und Streicheln, an und fördern so Aktivität durch Sinnesreizung.

Das Einarbeiten persönlicher Erinnerungsstücke (Biografiearbeit) in die Nesteldecken, Fühlschlangen, etc. trägt zu einem besseren Verständnis der „Anderswelten“ der Betroffenen bei und ermöglicht den Aufbau von Vertrauen und Geborgenheit .

Fühlobjekte erleichtern und bereichern den schwierigen Alltag, sie reduzieren gezielt Unruhephasen und beruhigen und beschäftigen die Betroffenen.

Kontakt: Verein KUBE – Begegnung durch Kunst, E-Mail: kubebegegnungdurchkunst@gmail.com .

