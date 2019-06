Die 36-jährige Sieghartskirchnerin ist als Kind mit besonderen Bedürfnissen zur Welt gekommen und tanzt für ihr Leben gerne. Ihren Beruf liebt sie ebenfalls sehr, sie arbeitet als Köchin in der Feuerwehrschule Tulln. „Tanzen macht mir Spaß, ich bin seit einer Ewigkeit Ballerina und tanze mit Leidenschaft“, freut sich die quirlige junge Frau über ihr Hobby.

Seit dem Jahr 2000 tanzt Michaela Kortus in der Kompanie „Ich bin o.k.“, Leitung Hana Zanin. Im März 2019 wurde sie an das Europaballett St. Pölten engagiert, wo sie mit ihrem Tanzpartner Felix Röper im Rahmen der Inklusion diesen Kuss tänzerisch interpretierte. Ihre Lieblingsmusik beschreibt Kortus: „Klassische Musik von Beethoven und die Backstreet Boys“. Lampenfieber kennt die Künstlerin nicht, sie hat bereits bei großen Events, wie der Eröffnung der Special Olympics in Schladming getanzt. Die Freude am Tanzen und die Ernsthaftigkeit ihres künstlerischen Hobbys zeigen sich auch in ihrem Elan und ihrer Herzlichkeit.