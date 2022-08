Mit Spiritus gezündelt: 13-Jähriger sprang brennend in Whirlpool

Am frühen Mittwochabend war in Sieghartskirchen zwei jungen Männern (13) langweilig. Sie experimentierten mit Spiritus in einer Blechdose. Als einer der beiden die Flüssigkeit anzündete, entstand eine große Stichflamme. Erschrocken ließ er die Dose fallen, die brennende Flüssigkeit verteilte sich auf seinem Hals und auf seinem Oberkörper. Der Freund versuchte noch vergeblich die Flammen am T-Shirt zu löschen, aber erst ein Sprung in einen nahen Whirlpool brachte die Rettung.

Letztere war dann auch im Einsatz. Nach notärztlicher Versorgung wurde der verletzte 13-Jährige mit Verbrennungen unbestimmten Grades mit einem Christophorus-Hubschrauber in ein Wiener Krankenhaus geflogen.

