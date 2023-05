Pkw krachte in geparktes Fahrzeug

Am späten Montagnachmittag wurde die FF Sieghartskirchen zu einem Verkehrsunfall in der Ahornstraße gerufen. Einige Feuerwehrleute hatten sich gerade für eine Übung versammelt, so konnten sofort zwei Einsatzfahrzeuge zum Einsatzort ausrücken. Ein mit zwei Personen besetzter Pkw war im Ortsgebiet mit einem geparkten Auto zusammengestoßen. Die beiden Insassen waren zum Glück nicht eingeklemmt und wurden bereits von Ersthelfern und dem Roten Kreuz betreut. Ebenso war ein Notarzt-Hubschrauber vor Ort. Seitens der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle abgesichert und die Mannschaft für eine eventuelle Unterstützung des Rettungsdienstes in Bereitschaft gehalten.

Unfallautos waren ineinander verkeilt

Nachdem beide Personen auf dem Weg in ein Krankenhaus waren, konnte die Bergung der stark verkeilten Fahrzeuge erfolgen. Diese mussten zunächst mit Seilwindenvoneinander getrennt werden. Im Anschluss konnten beide Wracks von der Unfallstelle entfernt und sicher abgestellt werden. Des weiteren wurden ausgetretene Betriebsmittel gebunden und Karosserieteile von der Fahrbahn entfernt. Schlussendlich konnte die Polizei die Straße nach etwa zwei Stunden wieder für den Verkehr freigeben.

